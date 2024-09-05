23:31
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Ведомствам передали новые автомобили, произведенные в Кыргызстане

В честь 33-летия независимости Кыргызстана и 100-летия Кара-Киргизской автономной области Министерство финансов передало 60 автомобилей Chevrolet Tracker, произведенных на заводе «Тулпар Моторс» в селе Беловодском, территориальным управлениям. Об этом сообщили в ведомстве.

Эти автомобили будут использоваться 55 территориальными управлениями и 5 ведомственными подразделениями для улучшения качества работы и решения транспортных проблем в горных условиях страны.

В Минфине сообщили, что церемонию передачи автомобилей провел глава кабмина Акылбек Жапаров и министр финансов Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304161/
просмотров: 1691
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин ожидает снижение внешнего госдолга Кыргызстана в течение пяти лет
Минфин ожидает профицит бюджета Кыргызстана ближайшие пять лет
Счетная палата выявила более 17,8 миллиарда сомов потери в бюджете Минфина
Обвиненный в коррупции зампредседателя ГНС уволен, на его место назначен новый
Депутат предлагает рассмотреть соответствие главы Минфина занимаемой должности
$300 миллионов от АБР. На что власти Кыргызстана хотят потратить деньги
Кыргызстан не освоил деньги на агроцепочку от Европейского инвестбанка
Кыргызстан подписал соглашения с международными партнерами на $42,64 миллиона
Камила Талиева раскритиковала работу Минфина
Минфин разместил свободные бюджетные деньги в депозитах комбанков
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
Неделя-24. Новые &laquo;Белый дом&raquo; и&nbsp;флагшток, и&nbsp;кому достался пансионат Кольбаева Неделя-24. Новые «Белый дом» и флагшток, и кому достался пансионат Кольбаева
Студенты в&nbsp;Бишкеке просят пересмотреть график занятий Студенты в Бишкеке просят пересмотреть график занятий
Бизнес
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
Госбанк развития Кыргызской Республики выделил &laquo;Элдик Банку&raquo; 200 миллионов сомов Госбанк развития Кыргызской Республики выделил «Элдик Банку» 200 миллионов сомов
Смотри прямую трансляцию матча Иран&nbsp;&mdash; Кыргызстан в&nbsp;приложении MegaTV! Смотри прямую трансляцию матча Иран — Кыргызстан в приложении MegaTV!
5 сентября, четверг
23:10
Более 20 тонн одежды из Кыргызстана задержали в Тюмени — нелегальный груз Более 20 тонн одежды из Кыргызстана задержали в Тюмени ...
22:54
На Новопавловском кладбище прекращается деятельность по погребению
22:27
Минобразования определило лучшую школу Кыргызстана
22:00
Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
21:37
Кыргызстанцев приглашают на конкурс исполнителей «Среднеазиатская Романсиада»