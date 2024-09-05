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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны законы, указы:

— Садыр Жапаров освободил от должностей помощников и советников на общественных началах; Подробнее
— утверждено новое положение о порядке отбора кандидатов на некоторые должности;
— о присвоении почетных званий Кыргызской Республики; Подробнее
— Авазбек Атаханов назначен Послом Кыргызстана в Пакистане; Подробнее
— Азамат Эргешов назначен акимом Аламудунского района;
— Мурадин Тешебаев освобожден от должности акима Аламудунского района.
— Медер Машиев назначен министром природных ресурсов, экологии и технадзора КР;
— Абсаттар Сыргабаев назначен министром транспорта и коммуникаций КР. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304171/
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