Генконсульство КР в Чикаго обсудило вопросы экспорта кыргызской продукции в США

Сегодня, 5 сентября, Генеральное консульство Кыргызстана в Чикаго посетило компанию «Арашан», занимающуюся экспортом продукции из КР в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита генконсул Болотбек Борбиев ознакомился с деятельностью компании и обсудил перспективы увеличения поставок кыргызской продукции на американский рынок.

Во время встречи также обсуждались проблемы, связанные с логистикой, сертификацией и соблюдением американских стандартов качества. Генконсульство выразило готовность поддержать компанию в решении возникающих вопросов.

Справка: Компания «Арашан» была основана в 2019 году нашими соотечественниками Жолдошбеком Бейшембек уулу и Азаматом Жумакеевым. За пять лет ее ассортимент вырос с 3 до 300 наименований товаров из Кыргызстана и других стран Центральной Азии. Продукция компании представлена в более чем 700 магазинах по всей Америке и на онлайн-платформах, охватывающих все штаты США и Канаду.

«Данный визит подчеркивает важность поддержки отечественного бизнеса, расширения экспортных возможностей, а также способствует укреплению позиций кыргызской продукции на международных рынках», — говорится в сообщении.