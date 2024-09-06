Правозащитные организации призывают отменить решение о ликвидации Kloop Media

Международные правозащитные организации опубликовали совместное заявление, в котором призывают власти Кыргызстана отменить решение о ликвидации ОФ Kloop Media.

Верховный суд оставил в силе решение о ликвидации ОФ Kloop Media. Судебная коллегия ВС КР по гражданским и экономическим делам приняла решение 16 июля. Вердикт Октябрьского райсуда Бишкека о том, что фонд необходимо ликвидировать, остался неизменным.

«Принудительное закрытие Kloop Media не только заставляет замолчать важный голос в кыргызском обществе, но и сигнализирует о продолжающемся снижении уровня уважения гражданских и политических прав и свобод граждан страны. Эти действия подрывают право общества на информацию и еще больше ослабляют основы демократического управления в республике», — заявил директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсон.

Как отмечают правозащитники, нападки на Kloop являются частью более широкой схемы репрессий в отношении СМИ в Кыргызстане.

В январе этого года милиция арестовала 11 действующих и бывших журналистов, связанных с другим расследовательским изданием — Temirov Live, после обысков в их домах.

В 2023-м власти возбудили дело против кыргызской службы Radio Free Europe/Radio Liberty, в результате чего заморозили ее банковский счет и заблокировали веб-сайт.

В январе 2024 года офис информационного агентства 24.kg закрыли более чем на два месяца в рамках надуманного уголовного расследования, возбужденного после задержания редакторов СМИ органами национальной безопасности КР.

Многие другие независимые СМИ, журналисты и блогеры также столкнулись с растущим давлением, включая политически мотивированные уголовные дела, аресты и преследования. Веб-сайты различных независимых новостных сайтов произвольно блокируют, что создало угрозу свободе слова по всей стране.

Кроме того, правозащитные организации разделяют серьезную обеспокоенность тем, что рассматриваемые в настоящее время поправки к закону, включающие в себя повторное привлечение к уголовной ответственности за диффамацию, могут привести к новой волне нарушений права на свободу выражения мнения.

Действия Кыргызстана в отношении независимых СМИ имеют серьезные международные последствия. Будучи членом Совета ООН по правам человека, республика несет особую ответственность за соблюдение основных прав и свобод человека.

Однако принудительное закрытие Kloop и преследование других СМИ не только нарушают конституционные гарантии КР, но и ее международные обязательства в области прав человека. Из текста заявления

«Регресс в области свободы СМИ подрывает международную репутацию Кыргызстана и ставит под сомнение его приверженность ценностям, которые должны отстаивать члены Совета ООН по правам человека», — заявила директор Международного партнерства по правам человека Бриджит Дюфур.

Правозащитники призывают международных партнеров КР, включая ООН, ОБСЕ и двусторонних союзников, оказать дипломатическое давление на правительство нашей республики с целью изменения его репрессивного курса в отношении независимых СМИ.

«Действия властей Кыргызстана по ликвидации известной независимой новостной организации Kloop Media — еще один признак того, что правительство предпочитает заставить критиков замолчать, а не решать поднимаемые ими вопросы. Это неприемлемое посягательство на свободу прессы. Независимые СМИ, такие как Kloop Media, — это канарейка в шахте гражданских и политических прав; их молчание не оставляет сомнений в ухудшении ситуации со свободой слова. Правительство должно прекратить нападки на Kloop Media и другие критические голоса», — сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Civil Rights Defenders Джон Стауффер.

«Мы призываем правительство КР прекратить кампанию запугивания и юридического преследования журналистов и СМИ, позволив Kloop и всем другим независимым источникам новостей работать без вмешательства и страха репрессий. Недавние действия против Kloop Media, маяка журналистских расследований в стране, представляют серьезную угрозу свободе прессы и правам человека в регионе», — подчеркнула директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, 28 августа 2023 года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств. В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ Kloop Media. Городской суд не стал рассматривать апелляцию на решение нижней инстанции о ликвидации фонда. Он сослался на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.