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Общество

«Ынтымак Ордо»: кого еще наградил глава кабмина за строительство нового здания

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение № 439 о награждении ряда лиц почетной грамотой кабмина.

Поощрения удостоились:

  • главный архитектор проектов ОсОО «Градстройресурс» Нурмамбет Чиналиев;
  • генеральный директор ОсОО «Архи Вижн» Асхат Джумалиев;
  • прораб ОсОО «Иншаат Строй Билдинг» Бакыт Ургалиев.

Ранее президент Садыр Жапаров наградил и другие строительные компании, а также главу Госстроя Нурдана Орунтаева за возведение нового «Белого дома».

За весомый вклад в строительство нового здания администрации главы государства «Ынтымак Ордо» медалью «Данк» Садыр Жапаров наградил начальника участка ОсОО «Иншаат Строй Билдинг» Муратбека Асанова и исполнительного директора этой фирмы Алтынбека Козуева.

Почетных грамот КР удостоились директор ОсОО «Иншаат Строй Билдинг» Акбарали Абдразаков, заведующий отделом управления человеческими ресурсами управления делами президента Нургазы Атканов, директор ОсОО «Аманат Курулуш Инвест» Давид Камбаров, глава Госстроя Нурдан Орунтаев, первый заместитель управделами главы государства Бообек Салимжанов, заведующий отделом правовой работы управления делами президента Чынгыз Талипов, финансовый директор ОсОО «Иншаат Строй Билдинг» Нурлан Чыныбеков и главный энергетик ОсОО «А.Инвест» Азат Шананов. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304224/
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