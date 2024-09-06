14:38
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Общественный транспорт. В Бишкеке активисты проведут транспортный курултай

В столице Кыргызстана сегодня пройдет второй транспортный курултай. Его намерены провести активисты из городской инициативы «Бишкек смог».

Акция запланирована на 17.00 и пройдет в сквере имени Максима Горького.

По словам организаторов, с начала учебного года начались масштабные пробки, остро не хватает общественного транспорта, при этом мэрия столицы лишает горожан ста троллейбусов вместе с проводами и подстанциями, что означает полный разгром самого экологически чистого транспорта.

«На замену троллейбусам сейчас выходят 50-60 автобусов, которые могли бы обслуживать другие маршруты — там, где у жителей нет доступа к общественному транспорту или приходится делать пересадки. Электробусы в будущем могут позволить охватить другие районы, но транспорт нужен сейчас. На данный момент в Оше есть две троллейбусные линии, работа которых обеспечена за счет кредита 2018 года. В 2022-м в южной столице взяли еще один кредит на новые троллейбусы, поэтому адекватных оснований для передачи столичного имущества нет», — отмечают они.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304226/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Неудобно сидеть. В маршрутке Бишкек — Сокулук сиденья поставили слишком близко
Минздрав рекомендовал медикам не ездить на работу на личном транспорте
Начало учебного года. На каждый маршрут в Бишкеке добавили автобусы
В День независимости общественный транспорт будет работать до двух часов ночи
В УПСМ призвали в День независимости передвигаться на общественном транспорте
В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?
Много мусора на конечных остановках. Мэрия Бишкека провела проверку
Жара, нарушение правил. Чем недовольны пассажиры общественного транспорта
От выделенных полос для общественного транспорта в Бишкеке не отказываются
Эксперимент с общественным транспортом: почему бишкекчане недовольны
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличатся пенсии&nbsp;&mdash; постановление кабмина В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Бизнес
Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
6 сентября, пятница
14:16
Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в первой схватке Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в пе...
14:06
Больнице кыргызско-турецкой дружбы присвоено имя Реджепа Тайипа Эрдогана
13:49
ВИК-2024. Акылбек Жапаров проводил сборную Кыргызстана в Астану
13:21
В микрорайоне № 9 Бишкека отремонтировали дорогу, ведущую к двум детсадам
13:16
МЧС: В затоплении села в Ноокатском районе виновна угледобывающая компания