Общественный транспорт. В Бишкеке активисты проведут транспортный курултай

В столице Кыргызстана сегодня пройдет второй транспортный курултай. Его намерены провести активисты из городской инициативы «Бишкек смог».

Акция запланирована на 17.00 и пройдет в сквере имени Максима Горького.

По словам организаторов, с начала учебного года начались масштабные пробки, остро не хватает общественного транспорта, при этом мэрия столицы лишает горожан ста троллейбусов вместе с проводами и подстанциями, что означает полный разгром самого экологически чистого транспорта.

«На замену троллейбусам сейчас выходят 50-60 автобусов, которые могли бы обслуживать другие маршруты — там, где у жителей нет доступа к общественному транспорту или приходится делать пересадки. Электробусы в будущем могут позволить охватить другие районы, но транспорт нужен сейчас. На данный момент в Оше есть две троллейбусные линии, работа которых обеспечена за счет кредита 2018 года. В 2022-м в южной столице взяли еще один кредит на новые троллейбусы, поэтому адекватных оснований для передачи столичного имущества нет», — отмечают они.