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Общество

В микрорайоне № 9 Бишкека отремонтировали дорогу, ведущую к двум детсадам

В микрорайоне № 9 муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» завершило капитальный ремонт внутридворовой дороги, которая ведет в дошкольные образовательные организации № 111 и 112. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Рабочие сняли старый асфальт, установили бордюры и ирригационную систему и завершили укладку нового покрытия», — сказали в муниципалитете.

Там добавили, что на территории Октябрьского района, а точнее, в микрорайонах, продолжается капитальный ремонт дорог и тротуаров согласно утвержденному титульному списку на 2024 год.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304248/
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