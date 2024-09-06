Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом проведения капитального ремонта в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева в Бишкеке.

Он проинспектировал проводимые работы в рамках проекта капитальной реконструкции цирка на арене, внутри и снаружи здания, создаваемые условия для сотрудников, гостей и цирковых животных.

Чиновник дал ряд поручений Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики, мэрии города и строителям, в том числе провести ремонтные работы качественно и завершить их в срок.

Особое внимание было уделено запрету на сдачу в аренду прилежащей территории цирка частным лицам. Открытие цирка после ремонта планируется в ноябре текущего года в честь Дня работников культуры.

Напомним, капитальный ремонт цирка начался по поручению президента КР после его незапланированного посещения в июле 2023 года.