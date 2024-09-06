ГУОБДД намерено усилить контроль за работой такси: пишите жалобы при нарушениях

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения намерено усилить контроль за работой такси. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в последнее время в Кыргызстане наблюдается тенденция, когда в службе такси работают водители без определенного стажа вождения. Они работают без необходимых документов и не проходят своевременный технический осмотр транспортных средств.

«Водители, не имеющие определенного стажа, с легкостью регистрируются через приложения в службу такси и работают, не соблюдая режим труда и отдыха. Чтобы не уснуть, употребляют разные энергетические напитки, подвергая опасности не только себя, но и пассажиров. В связи с этим в целях улучшение качественного обслуживания пассажиров и повышения ответственности водителей такси ГУОБДД просит граждан в случае нарушение ПДД водителями такси сообщать на номер 0777102102 по WhatsApp», — говорится в сообщении.