18:04
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Повышение цен на мясо прокомментировали в Антимонопольной службе

Повышение цен на мясо прокомментировали в Антимонопольной службе.

По данным ведомства, с 7 августа по 5 сентября цены на говядину выросли с 544 сомов до 573 сома за килограмм, или на 5,3 процента.

Отмечается, что сами продавцы связывают рост цен с увеличением экспорта живого и убойного скота в соседние страны, это привело к дефициту на внутреннем рынке.

В Антимонополии также считают, что на цены влияет и сезонный фактор. Многие фермеры отправляют поголовье на откорм, что может привести к сокращению забоя скота. К тому же в сентябре традиционно проводится большое количество торжеств, в том числе свадеб и тоев, что, в свою очередь, увеличивает спрос на мясо, прежде всего баранину и говядину.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/304303/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке продолжается рост цен на квартиры: какие факторы влияют
Рост цен на ряд категорий замедлился за последние пять лет — Нацстатком
Для любителей мяса: в Нарыне пройдет ЭтFEST
Тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса установлены в ЕАЭС: сколько у КР
Евразийский банк развития прогнозирует рост цен в Кыргызстане на 4,3 процента
В Кыргызстане подорожали алкогольные напитки и табачные изделия
За полгода в Кыргызстане произвели 95,8 тысячи тонн мяса
Bloomberg: За последние пять лет стоимость урана выросла на 233 процента
Кыргызстан начал поставлять баранину в Иран
На Ошском рынке продают мертвечину. Депутат просит Минсельхоз отреагировать
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличатся пенсии&nbsp;&mdash; постановление кабмина В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Бизнес
Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
6 сентября, пятница
17:31
Повышение цен на мясо прокомментировали в Антимонопольной службе Повышение цен на мясо прокомментировали в Антимонопольн...
17:04
Пассажирский поезд Бишкек — Москва может начать курсировать в 2025 году
16:44
В Бишкеке пьяный водитель и пассажир оказали сопротивление патрульным
16:44
Обязательный полис ОСАГО. Минэкономики инициирует очень нужные поправки
16:27
Ремонт улицы Горького. Вечером закроют перекресток с улицей Панфилова