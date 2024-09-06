Повышение цен на мясо прокомментировали в Антимонопольной службе.

По данным ведомства, с 7 августа по 5 сентября цены на говядину выросли с 544 сомов до 573 сома за килограмм, или на 5,3 процента.

Отмечается, что сами продавцы связывают рост цен с увеличением экспорта живого и убойного скота в соседние страны, это привело к дефициту на внутреннем рынке.

В Антимонополии также считают, что на цены влияет и сезонный фактор. Многие фермеры отправляют поголовье на откорм, что может привести к сокращению забоя скота. К тому же в сентябре традиционно проводится большое количество торжеств, в том числе свадеб и тоев, что, в свою очередь, увеличивает спрос на мясо, прежде всего баранину и говядину.