Кыргызстанца, помогавшего тушить пожар в Екатеринбурге, все-таки депортируют

Кыргызстанца Султана Абдумаликова, помогавшего тушить пожар в Екатеринбурге, все-таки депортируют. Суд признал его виновным в нарушении режима проживания, сообщают местные СМИ.

Гражданина КР Султана Абдумаликова по решению Железнодорожного районного суда выдворяют из России. Он признан виновным в нарушении иностранным гражданином режима проживания в России, выразившемся в отсутствии документов, подтверждающих право на проживание в стране (часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Это предполагает обязательное выдворение.

Сейчас Султан Абдумаликов находится в центре временного содержания иностранных граждан.

Фото Уралинформбюро. Султан Абдумаликов помогал тушить пожар, но потом потерял сознание

Напомним, крупный пожар на крыше екатеринбургской поликлиники № 2 произошел 18 ноября. Султан Абдумаликов сначала помогал людям эвакуироваться из здания, а затем поднялся наверх. Он рассказывал, что в тот день ехал на обед к Таганскому ряду, но заметил густой черный дым. У прохожих узнал, что горит больница, после чего бросился на помощь пациентам. По его словам, внутри могли находиться пожилые люди, потому он поспешил в здание, где стал кричать о пожаре и необходимости эвакуироваться. Затем кыргызстанец вышел через второй этаж на крышу и стал помогать рабочему тушить огонь. Когда уже прибыли пожарные, Султан Абдумаликов спустился вниз и потерял сознание.

Позже стало известно, что у него нет договора с работодателем. После публикации истории в СМИ появилась информация о том, что выдворять мужчину все-таки не будут, если он дооформит документы.