В двух колониях теперь распознают драки с помощью искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта в пилотном режиме внедрены в колонии № 21. Об этом сообщает Служба исполнения наказаний Кыргызстана.

По ее данным, «на территории учреждений № 21 (бишкекский СИЗО-1) и № 27 внедрены в пилотном режиме технологии искусственного интеллекта на основе машинного обучения для профилактики нарушений режима, установленного в учреждениях».

В ведомстве уточнили, что камеры уже научили распознавать огонь, драки, несанкционированное скопление людей, нахождение в неположенном месте, а также оставление поста лицами из администрации учреждения.

«Также наши камеры в учреждениях уголовно-исполнительной системы умеют распознавать пол, возраст, одежду (например, на предмет соответствия правилам ношения форменной одежды)», — говорится в сообщении.