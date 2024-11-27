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Общество

Повод задуматься. В Бишкеке открылась аудиовизуальная выставка «Голос земли»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась аудиовизуальная выставка «Голос земли».

Экспозиция посвящена актуальной на сегодня теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями.

Свои работы представили молодые художники разных сфер искусства — музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники — Кыргызстана и Монголии.

Не поленитесь и прочитайте описание к каждому экспонату, чтобы лучше его понять.

Большое место в экспозиции занимает работа, записанная на высоте 4 тысячи метров у подножия ледника Адыгине. В композиции использованы голос и записанные на диктофон звуки тающего льда, применена техника искажения голоса, который, как и процесс таяния, ускоряется и замедляется, но не останавливается.

Авторы работы «Кыргызские почти традиционные, почти музыкальные инструменты» представили будущее, где пластик становится доминирующим материалом, а также как бы выглядели народные музыкальные инструменты без дерева и натурального волоса.

Привлек внимание гостей и триптих, посвященный взаимодействию человека и природы, вдохновленный эпосом «Кожожаш».

Цикл «Общие ценности» — это попытка соединить прошлое и настоящее, найти точки соприкосновения между культурой наших предков и современной жизнью. Он передает стремление к гармонии, где традиции оживают и находят свое место в сегодняшнем мире.

«В своих работах я хотел показать объединение истории и быта кыргызского народа с интеграцией современных элементов и их взаимодействия», — отметил автор цикла художник Чынгыз Асаналиев.

«Цель проекта — поддержка приобщения творческой молодежи к традиционным истокам, усиление межпоколенческой связи, а также налаживание широкой творческой коллаборации для формирования профессионального и социально ответственного сообщества в области культуры и искусства страны», — отметили организаторы.

На выставке много и других интересных работ, каждая из которых дает повод задуматься над тем, что мы передадим своим потомкам. Каждый может внести свой вклад в сохранение планеты. Пора действовать!

Посетить экспозицию можно до 13 декабря.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312379/
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