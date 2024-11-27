Чиновники хотят создать бренд Бишкека и просят горожан принять участие в опросе

ГУ «Бишкекглавархитектура» решило провести исследование, чтобы понять, как жители и гости столицы воспринимают город.

Чиновники пояснили, что опрос проводится с целью получить данные, необходимые для формирования бренда и идентичности Бишкека.

«Формирование городской идентичности — тренд, охватывающий мегаполисы по всему миру. В условиях глобализации и конкуренции между городами как экономическими и культурными центрами уникальный бренд помогает привлечь туристов, инвестиции и создать основу для продвижения на международной арене. Бишкек, в свою очередь, стремится подчеркнуть свой дух, объединяющий традиции кочевой культуры и современные тренды. Мы проводим это исследование, чтобы понять, как вы, уважаемые горожане, воспринимаете нашу столицу. Ваши мнение и опыт очень важны для того, чтобы мы могли сформировать бренд и идентичность Бишкека. Нам интересно узнать, что делает наш город особенным для вас», — говорится в сообщении.

Опрос проводится на условиях анонимности. Собранная информация будет использована для создания бренда Бишкека и того образа, как он будет представлять себя миру.

Среди вопросов, например, есть такие: «Как бы вы описали уникальный характер Бишкека по сравнению с другими городами, которые вы знаете?», «Какой цвет, по вашему мнению, лучше всего отражает Бишкек сегодня? Почему вы считаете, что этот цвет подходит городу?», «Бишкек тесно связан с природой. Город живет в гармонии с окружающей средой, следуя ритму природы. В какой степени вы согласны со следующим утверждением о Бишкеке? Используйте шкалу из пяти пунктов для выражения уровня согласия»...