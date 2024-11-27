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Общество

За совершившими семейное насилие может быть установлен электронный контроль

Министерство юстиции предлагает усилить охрану и защиту от семейного, сексуального и гендерного насилия. В ведомстве разработали проект поправок в Закон «Об охране и защите от семейного насилия» и Кодекс о правонарушениях. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается расширить средства и методы контроля за поведением лиц, совершивших акт семейного насилия, с использованием электронных и иных технических средств.

В Минюсте сформулировали поправки, которые теперь звучат так: запреты и/или ограничения с электронным наблюдением применяются за совершение правонарушений, связанных с семейным насилием, назначаются судом на три месяца. Суд вправе назначить следующие запреты и ограничения:

  • запрет на прямые и косвенные контакты с потерпевшим;
  • ограничение родительских прав в части контактов с несовершеннолетними детьми.

Назначенные судом запреты и/или ограничения с электронным наблюдением будут приводиться в исполнение органами пробации. Порядок и условия электронного наблюдения и порядок использования электронных и иных технических средств контроля определит кабинет министров.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312400/
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