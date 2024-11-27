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Общество

Городские власти начали наводить порядок на Аламединском рынке в Бишкеке

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Городские власти начали наводить порядок на Аламединском рынке в Бишкеке

Муниципальная инспекция по поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева приступила к работам по наведению порядка на рынке «Аламедин». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, начальник инспекции Медербек Амангелдиев и директор рынка провели обход территории базара. Выявлено несколько нарушений, которые необходимо устранить.

Среди них:

  • освободить проходы рынка от стихийной торговли для обеспечения свободного проезда спецтехники МЧС в случае чрезвычайных ситуаций;
  • ликвидировать установленные на деревьях счетчики и другие предметы, нарушающие эстетический вид;
  • организовать условия для выгрузки товаров поставщиками во избежание заторов на дорогах и обеспечения бесперебойного движения транспорта;
  • хозяйствующим субъектам очистить арыки от мусора и поддерживать чистоту на прилегающих территориях;
  • убрать наружную рекламу и товары с тротуаров для улучшения пешеходной доступности.

Стихийным реализаторам выдали уведомления о прекращении незаконной деятельности. В случае нарушения закона инспекция составит протоколы согласно части 2 статьи 286 Кодекса о правонарушениях («Торговля всеми видами товаров с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах»). За это физическим лицам грозит штраф в 3 тысячи сомов, юридическим — 13 тысяч сомов.

В мэрии отметили, что муниципальная инспекция круглосуточно дежурит на территории рынков «Аламедин» и «Орто-Сай». Рейды коснутся всех городских рынков и торговых объектов Бишкека.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312431/
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