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Общество

С 15 февраля 2025 года начнет курсировать авиарейс Дели — Бишкек — Дели

С 15 февраля 2025 года начнет курсировать авиарейс Бишкек — Дели. Об этом сообщает ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Глава компании Манасбек Самидинов встретился с вице-президентом авиакомпании IndiGo, чтобы обсудить открытие новых рейсов между Кыргызстаном и Индией, чтобы улучшить логистику и развить туризм и бизнес-сотрудничество.

Стороны договорились о запуске нового маршрута Дели — Бишкек — Дели с 15 февраля 2025 года. Это позволит повысить туристический поток и укрепить культурные, образовательные и экономические связи между двумя странами.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312671/
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