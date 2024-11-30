YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN

YouTube попросил блогеров удалить видео, которые содержат информацию об обходе блокировок Роскомнадзора. Всего на данный момент видеохостинг должен удалить более 300 материалов, популяризующих VPN. Об этом пишет РБК.

YouTube сообщил некоторым пользователям, что Роскомнадзор внес их видео о способах обхода блокировок в реестр запрещенной информации. На основании Закона «Об информации» компания предупредила, что пользователи должны самостоятельно удалить такие видео. В противном случае YouTube может заблокировать их сам.

Роскомнадзор подтвердил, что направил требование удалить контент, популяризующий использование VPN и других методов обхода блокировок. По данным ведомства, YouTube пока не удалил более 300 таких материалов, которые помогают получить доступ к запрещенному в России контенту. РБК направил запрос в Google.

С 30 ноября ведомство расширит этот запрет: под него попадет публикация научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах. Исключением останется только информация для обеспечения защищенного удаленного доступа. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.