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Общество

Судья, оправдавший обвиняемых по кемпир-абадскому делу, подал в отставку

Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков, оправдавший обвиняемых по кемпир-абадскому делу, подал в отставку. Об этом сообщают источники.

Известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

24.kg
Фото 24.kg. Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков подал в отставку

Марат Сыдыков вел громкое уголовное дело по обвинению группы политиков и активистов, выступавших в поддержку Кемпир-Аабдского водохранилища.

Прокуроры просили всем подсудимым по 20 лет лишения свободы. 14 июня Марат Сыдыков оправдал всех в связи с отсутствием состава преступления.

Марат Сыдыков также был председательствующим на процессе по рассмотрению дела в отношении бывшего соратника президента Садыра Жапарова Мелиса Аспекова. Его он признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства.

Судья Марат Сыдыков рассматривал и дело правозащитницы Азизы Абдирасуловой, которую милиция обвинила в мелком хулиганстве. Он его прекратил решением суда.

На счету Марата Сыдыкова еще одно не менее громкое дело — об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова. Согласно приговору, обвиняемый Асанэмир Абыкулов приговорен к 15 годам лишения свободы, Эрмек Осмонкулов — к 18 годам тюрьмы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312695/
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