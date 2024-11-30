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Общество

Глава МИД КР примет участие в министерской встрече «Центральная Азия — Китай»

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 1 декабря 2024 года отправится в Чэнду (Китай), чтобы принять участие в пятой встрече глав внешнеполитических ведомств формата «Центральная Азия – Китай». Об этом сообщили в ведомстве.

На повестке дня — укрепление регионального сотрудничества и многовекторного партнерства между странами Центральной Азии и Китаем. Также стороны обсудят подготовку ко второму саммиту «Центральная Азия – Китай», который запланирован на 2025 год и пройдет в Казахстане.

Справка 24.kg

Формат «Центральная Азия – Китай» служит площадкой для взаимодействия в вопросах экономики, безопасности и развития инфраструктуры между странами региона и Пекином.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312697/
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