Главным редактором газеты «Кыргыз Туусу» назначен Алмаз Кулматов. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Напомним, прежний главред Мырзакат Тыналиев был освобожден от должности в начале ноября.

Алмазу Кулматову 57 лет. Карьеру начал учителем, работал научным сотрудником Института философии и права Национальной академии наук, завотделом газеты «Кутбилим», преподавателем, проректором по воспитательной работе Кыргызского государственного педагогического института имени Ишеналы Арабаева, затем в МИД, акимом Кочкорского района и Ак-Талинского районов, мэром города Нарына, в Нацкомиссии по госязыку, советником вице-премьер-министра и советником премьер-министра на общественных началах.

Он автор около 200 публикаций, награжден Почетной грамотой КР.