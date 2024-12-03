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Общество

Главным редактором газеты «Кыргыз Туусу» назначен Алмаз Кулматов

Главным редактором газеты «Кыргыз Туусу» назначен Алмаз Кулматов. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Напомним, прежний главред Мырзакат Тыналиев был освобожден от должности в начале ноября.

Алмазу Кулматову 57 лет. Карьеру начал учителем, работал научным сотрудником Института философии и права Национальной академии наук, завотделом газеты «Кутбилим», преподавателем, проректором по воспитательной работе Кыргызского государственного педагогического института имени Ишеналы Арабаева, затем в МИД, акимом Кочкорского района и Ак-Талинского районов, мэром города Нарына, в Нацкомиссии по госязыку, советником вице-премьер-министра и советником премьер-министра на общественных началах.

Он автор около 200 публикаций, награжден Почетной грамотой КР.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312966/
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