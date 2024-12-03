Специалисты муниципального предприятия «Бишкексвет» устанавливают гирлянды и вскоре начнут развешивать праздничные игрушки.

Ранее каркас елки установили сотрудники МП «Тазалык». Высота главного новогоднего дерева — 32 метра, диаметр — 13 метров.

Отметим, что с учетом предложений и пожеланий горожан концепция оформления центральной площади Ала-Тоо учитывает организацию большей прогулочной зоны, предназначенной для комфортного времяпрепровождения.

В рамках реконструкции площади и разработанной концепции будет создан полноценный новогодний городок. Жителей и гостей города ждут мастер-классы, флешмобы, концерты и другие мероприятия на протяжении всего периода функционирования елки.

На оформление площади выделили около 1,5 миллиона сомов.