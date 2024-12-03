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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 38-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 77 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • кыргызский филиал Центра экологии дома — 156;
  • швейная фабрика Exprofil — 153;
  • улица Рыскулова — 124;
  • микрорайон «Джал» — 122;
  • улица Токтогула, 139 — 102.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/312998/
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