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Общество

Кыргызстан подтвердил соответствие международным стандартам авиабезопасности

Кыргызстан получил 85,7 балла по итогам аудита Международной организации гражданской авиации (ICAO), подтвердив высокий уровень соответствия международным стандартам безопасности и качества в гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба МАМ.

В период с 19 по 28 августа 2024 года Международная организация гражданской авиации провела в Кыргызстане аудит в сфере авиационной безопасности и упрощения формальностей. По предварительным данным, уровень выполнения критических элементов (КЭ) авиационной безопасности составил 85,76 процента, что является значительным улучшением по сравнению с результатом 2017 года, когда этот показатель составлял 81,43 процента.



В рамках подготовки к аудиту представители ОАО «Международный аэропорт Манас» обменялись опытом с коллегами из международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

Директор по безопасности ОАО «МАМ» Талгат Джапаров поделился с казахстанскими коллегами знаниями и опытом, накопленными в ходе прохождения аудита.

«Успешное прохождение аудита подчеркивает высокий профессионализм наших специалистов и готовность делиться лучшими практиками, способствуя развитию авиации в регионе. Эти совместные усилия способствуют укреплению репутации Кыргызстана на международной авиационной арене», – говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313005/
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