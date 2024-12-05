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Общество

Кыргызстану передали реагенты для исследования на выявление вируса оспы обезьян

Кыргызстану передали исследования для раннего выявления вируса оспы обезьян. Поставку осуществило представительство ВОЗ в КР.

Реагенты для проведения 1 тысячи 700 исследований на вирус mpox, расходные материалы, включая одноразовые медицинские бахилы, халаты, перчатки, шапочки, пробирки и другие необходимые принадлежности, уже доставлены в Бишкек.

Груз предоставлен в качестве гуманитарной помощи от Пандемического фонда Всемирного банка в рамках программы «Подготовка и реагирование на пандемии с использованием подхода «Единое здоровье». Общая стоимость переданных материалов составляет более $20 тысяч.

«ВОЗ совместно с партнерами продолжает оказывать поддержку Кыргызстану в укреплении готовности и реагирования на инфекционные угрозы. Доступ к современным лабораторным возможностям является ключевым элементом защиты здоровья населения», — сказал представитель ВОЗ Ливиу Ведраско.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыра Жороева, эти материалы помогут усилить возможности лабораторий и улучшить раннее выявление вируса mpox, что крайне важно для предотвращения распространения инфекции.

ВОЗ также передала адаптированные совместно с Министерством здравоохранения печатные материалы для информирования населения о рисках, связанных с mpox, которые распространены через пункты въезда в республику.

ВОЗ объявила 14 августа вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения. Первый случай заражения вне Африки зафиксировали 15 августа в Швеции, второй — в Пакистане.

Вирус может передаваться как от животного к человеку, так и от человека к человеку при несоблюдении личной гигиены.

Типичным симптомом оспы обезьян является кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, что может длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313228/
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