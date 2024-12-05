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Общество

В Бишкеке начали сносить пристройки на ВДНХ

В Бишкеке начали работы по демонтажу здания Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) на проспекте Чингиза Айтматова.

Работы начались сегодня, 5 декабря. Техника сносит пристройки с левой стороны основного здания, кустарники и деревья.

Напомним, что 31 августа руководитель управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что в скором времени здание ВДНХ будет снесено, а на его месте будет построен современный конгресс-холл. Здания и саму территорию ВДНХ на 49 лет отдали в аренду иностранному инвестору, который обещал реализовать различные проекты, но ничего не сделал, а объекты в итоге разрушились.

ВДНХ Киргизской ССР создана в 1947 году для демонстрации основных достижений промышленности, сельского хозяйства, транспортного и научного секторов, а также культурного образа жизни в республике. В 1956-м выставка животноводства переименована в ВДНХ. Она занимала территорию в 110 гектаров, из которых чуть более 30 гектаров отведено для основного использования, остальные пространства заняты виноградниками и садами плодовых деревьев. Здесь также находился дендрарий, который насчитывал около 60 видов деревьев и кустарников. Среди них — различные виды елей, сосна, можжевельник, биота, туя, береза, рябина, лох, лекструм, роза, платан и другие. На территории выставки выращивали более 20 видов цветов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313244/
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