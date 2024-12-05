Мэр Бишкека решил лично прокомментировать передачу бывшего ипподрома «Ак-Кула»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ответил на расследование журналиста Болота Темирова, касающееся передачи земель бывшего ипподрома «Ак-Кула» иностранным инвесторам. Градоначальник назвал обвинения в коррупции необоснованными.

По словам Джунушалиева, решение о сносе ипподрома было принято еще в 2020 году, задолго до прихода нынешней власти. Тогда Правительство Кыргызстана признало здание утратившим статус памятника истории и культуры и постановило снести его для строительства нового комплекса.

«Доводы журналиста о якобы коррупционных схемах при передаче земель не соответствуют действительности. Все материалы находятся в открытом доступе. Приписывать эти действия нынешней власти — абсурд и откровенная ложь», — заявил мэр.

Он также отметил, что расследование Темирова искажает факты.

«Говорить о разрушении исторического достояния и забывать об интересах страны и города — это самое страшное, что можно сделать. Они хотят, чтобы мы жили в нищете с протянутыми руками. Я докажу, что журналист неправ во многих аспектах», - отмечает мэр.

Отметим, ранее Болот Темиров выпустил расследование о продаже участка ипподрома «Ак-Кула». В нем он утверждал, что передача земель была связана с коррупцией.

Напомним, 23 июля мэрия Бишкека внесла на рассмотрение в горкенеш проект постановления о приватизации имущественного комплекса. Таким образом, стало известно, кто купит ипподром «Ак-Кула».

В документе, опубликованном на сайте БГК, говорится, что «решение принято в целях повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности и привлечения инвестиций в экономику столицы».

Из текста также следует, что ипподром будет передан двум компаниям — ROX Group и TNG Global Foundation. Редакция 24.kg выяснила, что известно о претендентах.