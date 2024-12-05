Верховный суд обязал Лабораторию Бонецкого выплатить 423 миллиона сомов

Верховный суд Кыргызстана признал законным решение Службы антимонопольного регулирования о наложении штрафа в 423 миллиона сомов на Лабораторию Бонецкого (ОсОО «Интелмед»). Компанию обвинили в установлении монопольно высокой цены на ПЦР-тесты во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

По его данным, анализ рынка лабораторной диагностики выявил, что ОсОО «Интелмед», занимая доминирующее положение, необоснованно завысило стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Нарушение норм Закона «О конкуренции» стало основанием для постановления о взыскании штрафа в пользу государственного бюджета.

Судебные этапы дела:

24 мая 2024 года Административный суд Бишкека частично удовлетворил иск ОсОО «Интелмед» против Службы антимонопольного регулирования;

1 августа этого года Бишкекский городской суд отменил это решение и полностью отказал компании в удовлетворении иска;

28 ноября 2024 года Верховный суд окончательно оставил в силе постановление апелляционной инстанции.

Таким образом, ОсОО «Интелмед» обязано выплатить установленный штраф в государственный бюджет за нарушение правил конкуренции в период пандемии.

Лаборатория Бонецкого опровергла обвинения антимонопольного ведомства, заявив, что расчеты службы не соответствуют действительности.