Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 12-м месте.

Статус города отмечен как «вредно для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 133 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

микрорайон «Джал» — 187;

улица Токтогула, 139 — 186;

центр домашней экологии — 186;

улица Рыскулова — 184;

швейная фабрика Exprofil — 172;

Дом ООН в Бишкеке — 161;

жилмассив «Ак-Ордо» — 155.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.