Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 12-м месте.
Статус города отмечен как «вредно для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 133 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.
Самые «нездоровые» районы столицы:
- микрорайон «Джал» — 187;
- улица Токтогула, 139 — 186;
- центр домашней экологии — 186;
- улица Рыскулова — 184;
- швейная фабрика Exprofil — 172;
- Дом ООН в Бишкеке — 161;
- жилмассив «Ак-Ордо» — 155.
Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.