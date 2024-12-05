Катализатор или штраф: в Бишкеке проверили авто на соответствие эконормам

В столице прошли рейдовые мероприятия по проверке автомобилей на соответствие нормам вредных веществ выхлопных газов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе рейда машины проверяли на наличие катализаторов и соответствие нормам выбросов вредных веществ. Результаты показали, что большинство транспортных средств выделяют повышенное количество углекислого газа, а у некоторых авто отсутствуют катализаторы для фильтрации выхлопных газов.

За выявленные нарушения в отношении водителей составили протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Муниципалитет планирует организовать точки продажи катализаторов по ценам в три раза ниже рыночных.

По информации мэрии, такие меры направлены на улучшение качества атмосферного воздуха. Подобные рейды будут продолжены.

Согласно данным муниципалитета, в Бишкеке зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. С учетом транспорта из регионов общее количество машин превышает 500 тысяч.