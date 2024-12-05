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Общество

Мигрантам-нелегалам в РФ предложили отправку на СВО как альтернативу депортации

На одной из российских строек мигрантам-нелегалам предложили альтернативу депортации — отправку на службу в зону боевых действий. Соответствующее видео, снятое на объекте, опубликовал один из российских Telegram-каналов.

На кадрах видно, как десятки иностранных рабочих выстроили перед недостроенными домами мужчины в военной форме, лица которых скрыты баффами. Один из них, в кепке с изображением черепа, зачитывал условия с листа: «Для получения гражданства РФ можно заключить контракт с Министерством обороны. После завершения службы вы получите российский паспорт и статус ветерана боевых действий. Не потребуется никаких дополнительных разрешений на работу».

Он также упомянул бесплатные лечение, страхование жизни и санаторно-курортное обеспечение для участников контракта.

Однако ни один из присутствующих рабочих не выразил готовности подписать контракт.

«Тогда едем на родину», — заключил представитель, обращаясь к мигрантам.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313281/
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