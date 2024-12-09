На Буддийском кинофестивале фильм из Кыргызстана удостоен специального приза

Буддийский международный кинофестиваль завершился в Тыве. Короткометражная лента «Земля» кыргызстанского режиссера Алиман Токтогуловой удостоена специального приза, сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте».

Фильм рассказывает о парне по имени Эльчин, который по просьбе своего дедушки едет в Узбекистан, чтобы привезти оттуда землю. Но ему не говорят, что нужно было держать в уме Кокандское ханство. Эльчин справляется с просьбой дедушки, но жизнь преподносит необычные повороты.

Отметим, Буддийский международный кинофестиваль проходит с 2022 года при поддержке регионального правительства и управления Камбы-ламы Республики Тыва.