«Кумтор» помог айыл окмоту и школам Иссык-Куля

Президент закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов принял участие в церемонии передачи специальной техники, приобретенной для коммунальной службы Барскоонского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба золотодобывающего предприятия.

Алмазбек Барыктабасов отметил, что ранее в компанию обратились представители местных органов власти с просьбой об оказании помощи в приобретении мусороуборочной автомашины грузоподъемностью 8 кубов.

«Исходя из того, что одним из приоритетов нашей компании являются оказание помощи в развитии местных сообществ и улучшение инфраструктуры на местах, принято решение о выделении 3 миллионов сомов для приобретения мусоровоза FAW. Еще 668 тысяч сомов для этого собрали сами местные жители. Теперь у коммунальных служб не будет проблем с вывозом бытовых отходов, а облик сел станет красивее», — сказал он.

Особое внимание президент «Кумтор Голд Компани» обратил на важность поддержки образования и молодежи.

«Принимая во внимание то, что дети — это наше будущее, принято решение выделить 112 тысяч сомов ученику 9-го класса общеобразовательной школы села Балтабай Атабеку Бейшебаеву для поездки на Олимпиаду по химии среди азиатских регионов, которая пройдет в Индонезии. Хочу пожелать нашему юному соотечественнику удачи. Соревновательный дух таких образовательных турниров только закаляет человека, способствуя личностному росту», — подчеркнул он.

В рамках мероприятия ЗАО «Кумтор Голд Компани» также выделило 410 тысяч сомов на приобретение двух современных интерактивных смарт-панелей для средней школы имени Кендирбаева села Барскоон, 480 тысяч сомов общеобразовательной школе села Тамга для приобретения двух телевизоров, пяти компьютеров, цветного принтера и трех ноутбуков, 118 тысяч сомов футбольной команде села Кызыл-Суу на приобретение формы, мячей и другого необходимого инвентаря.