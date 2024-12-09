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Общество

Для сдающих экзамен на получение водительских прав создали комфортные условия

В Бишкеке для сдающих экзамен на получение водительских прав создали комфортные условия, сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным ведомства, на территории автодрома создаются благоприятные условия для экзаменуемых.

В качестве временной меры здесь установлены контейнеры, переоборудованные под зал ожидания, которые могут вмещать более 80 человек. Установлены удобные кресла и телевизоры, предназначенные для информирования экзаменуемых об их очередности на сдачу практического экзамена с использованием специально разработанной IT-программы.

Это решение призвано повысить комфорт и удобство граждан, проходящих экзамены на получение водительских прав, отметили в «Унаа».

В ближайшее время на территории автодрома начнется асфальтирование для более комфортного проведения практических экзаменов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313525/
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