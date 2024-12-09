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Общество

Рост количества вызовов к пациентам с ОРВИ отмечают в скорой помощи Бишкека

С наступлением холодов в столичном Центре экстренной медицины отмечают рост количества вызовов по поводу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), особенно среди детского населения. Об этом 24.kg сообщил замдиректора ЦЭМ Егор Борисов.

По его словам, за последние сутки бригады выехали на 424 вызова. В том числе зарегистрировано 66 случаев ОРВИ, из них 45 — среди детей.

Остальные вызовы поступили по различным вопросам, в том числе травмы, инсульты, гипертоническая болезнь и так далее.

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Есть единичные случаи переохлаждения среди лиц без определенного места жительства, но они не критичные, легкой степени. Увеличения количества вызовов с таким поводом пока нет.

«Если переохлаждение тяжелой степени с нарушением каких-то функций организма, то пациентов госпитализируем. Остальных доставляем в приюты», — отметил Егор Борисов.

Общее количество обращений в службу 103 остается на прежнем уровне — примерно 500-600 в сутки.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Бишкеке столбик термометра опустится до −15 градусов ночью, днем будет до −6 градусов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313537/
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