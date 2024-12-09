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Общество

Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на продажу

Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на продажу. Об этом сообщает Orda.kz.

Уточняется, что драгоценности и люксовые часы, отнятые у олигархов, так и не смогли продать через портал электронных торгов. Теперь их очистят, сделают снимки получше и вновь попробуют продать, рассказал генеральный директор компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш.

Orda.kz
Фото Orda.kz. Изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на продажу

По его словам, к продаже таких ценных и эксклюзивных вещей нужно подходить как к бизнесу — надо провести предпродажную подготовку и сделать «красивую картинку».

«Ситуация с ювелирными изделиями сейчас обусловлена тем, что один раз мы пытались их продать через портал e-qazyna. Но с учетом того, что фотографии были не такого «продажного» качества, как бывает у компаний по реализации ювелирных изделий, мы использовали те фотографии, которые сделали оценщики или криминалисты во время изъятия активов. Возможно, это была наша ошибка в части организации. Мы сейчас провели предпродажную подготовку: все почистили, наняли специальную фирму, которая занимается очисткой ювелирных изделий, отсняли — как бизнесмены к делу подошли. Бриллианты «заиграли», и в ближайшее время мы опять выставим их на реализацию», — рассказал Куанышбек Мукаш.

Он не назвал владельца драгоценностей (их суммарная стоимость — более 400 миллионов тенге), но подтвердил, что все это изъяли у одного человека.

Ранее компания по управлению активами начала выкладывать на сайте аукциона госимущества лоты с драгоценностями и люксовыми вещами.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313545/
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