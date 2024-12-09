Односельчане просят отпустить Имамидина Ташова под домашний арест

Односельчане Имамидина Ташова обратились к властям с просьбой отпустить его под домашний арест. Видеообращение они отправили 24.kg.
Жители Майданского айыльного аймака Баткенской области отмечают, что Имамидин Ташов с апреля находится под стражей.
«Нам тяжело читать в интернете о пытках в отношении нашего односельчанина, брата, о попытках суицида. Мы просим рассмотреть его дело в рамках закона. Сюда пришли жители нескольких сел. Мы просим главу ГКНБ и президента отпустить под домашний арест Имамидина Ташова», — сказал один из выступающих.
Другой житель попросил руководство страны дать возможность арестованному получить лечение.
Это вторая попытка суицида. 29 октября его из СИЗО доставили в больницу после попытки наложить на себя руки.
Имамидину Ташову предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.
Он задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте предприниматель якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявляли в ведомстве.
В госкомитете также сообщали, что в столице компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.
До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».