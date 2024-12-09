Бишкек, бери пример! Дубай создаст 6,5 тысячи километров тротуаров для пешеходов

Дубай представляет амбициозный генеральный план, ориентированный на пешеходов. Об этом сообщает Motivate Media Group.

В Дубае планируется создать сеть тротуаров протяженностью 6 тысяч 500 километров. Отмечается, что город готовится стать значительно более удобным для пешеходов.

План, представленный Его Высочеством шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом, вице-президентом ОАЭ и правителем Дубая, превратит его в город, удобный для пешеходов, с новой сетью современных тротуаров.

Интегрированная сеть охватит 160 районов по всему эмирату, добавив 3 тысячи 300 километров новых тротуаров в город и модернизировав 2 тысячи 300 километров существующих тротуаров и дорожек к 2040 году. Ожидается, что после 2040-го будет добавлено еще 900 километров тротуаров.

Основная цель плана — соединить Дубай для тех, кто предпочитает ходить пешком, добавив также 110 пешеходных мостов и подземных переходов для улучшения связующей функции.

«Дубай — это город будущего, стремящийся создать здоровую и счастливую городскую среду», — заявил шейх Мухаммед.

Новый план Dubai Walk будет реализован в три этапа с пилотной фазой с 2025 по 2027 год и полной реализацией на трех дополнительных этапах между 2027 и 2040 годами.

Кроме того, проект соединит ключевые достопримечательности, такие как Бурдж Халифа и DIFC или Дубай Марина и JLT, с пешеходными маршрутами, которые отличаются уникальным дизайном и ландшафтом, отражающими каждую местность. Это не только практично, но и призвано улучшить красоту города.

В рамках проекта Dubai Walk правитель Дубая также рассмотрел планы по созданию «Петли будущего», новой надземной тропы, которая будет окружать Музей будущего. Двухкилометровая тропа соединит некоторые из самых знаковых достопримечательностей районов DIFC и Trade Center, включая Всемирный торговый центр, Музей будущего и Башни Эмиратов, что обеспечит прекрасную живописную прогулку. Это также станет практично, поскольку она также будет связана с ближайшими станциями метро.