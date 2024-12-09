В Бишкеке пройдет выставка «История страны Чингиза Айтматова»

В Бишкеке в Доме-музее Михаила Фрунзе пройдет тематическая выставка «История страны Чингиза Айтматова: семейные фотографии и устные истории». Об этом сообщили организаторы.

По их данным, экспозиция расскажет о жизни и творчестве великого писателя через воспоминания очевидцев и редкие фотографии.

«Чингиз Айтматов — это больше, чем писатель. Это символ единства культур и эпох, человек мира, чьи произведения, театральные постановки и экранизации продолжают вдохновлять нас и сегодня. На выставке вы увидите его через призму человеческих историй и биографических рассказов», — говорится в сообщении.

Выставка откроется в день рождения народного писателя КР 12 декабря. Вход свободный.