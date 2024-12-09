Фильм «Белек» Дальмиры Тилепберген показали на Alternativa Film Awards 2024

Фильм «Белек» кыргызстанки Дальмиры Тилепберген показали на Alternativa Film Awards 2024. Об этом сообщили организаторы.

В индонезийском городе Джокьякарта состоялась вторая церемония вручения премии Alternativa Film Awards. Ведущей события выступила британско-индонезийская актриса и представитель ООН по вопросам гендерного равенства Ханна Аль Рашид. На церемонии было объявлено, что в 2025 году фокусным регионом Alternativa Film Project станет Латинская Америка, а третий кинофестиваль и премия Alternativa Film Festival & Awards состоятся в 2026 году.

Alternativa Film Awards — международная премия, которая отмечает фильмы, которые могут стать проводниками позитивных социальных изменений и при этом обращаются к широкой аудитории. Первая церемония Alternativa Film Awards прошла в 2023 году в Алматы (Казахстан).

В шорт-лист Alternativa Film Awards 2024 были отобраны 25 фильмов (13 полнометражных и 12 короткометражных) из 14 стран Азии. Среди них — две драмы из Центральной Азии, фокусного региона премии прошлого года: «Мадина» Айжан Касымбек (Казахстан) и «Белек» Дальмиры Тилепберген (Кыргызстан).

Победителей премии выбрало независимое международное жюри, в которое вошли известные импакт-кинематографисты и эксперты.

Alternativa Film Project — международный некоммерческий проект для поддержки и продвижения кинематографистов из развивающихся киноиндустрий, запущенный компанией inDrive в 2023 году как важный шаг в ряду ее инициатив по борьбе с несправедливостью и неравенством по всему миру.