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Общество

Документ «Единое разрешение» заменит иностранцам трудовую визу — МИД КР

МИД Кыргызстана запускает оформление «Единого разрешения» с 1 января 2025 года в рамках пилотного проекта.

По данным ведомства, «Единое разрешение» заменит собой привычное разрешение на работу и трудовую визу Кыргызской Республики путем оказания услуг по принципу «Единого окна».

С 1 января 2025 года иностранный работник или его работодатель смогут подать заявку через портал «Электронная виза» (www.evisa.e-gov.kg) сразу на «Единое разрешение» без необходимости отдельного оформления квоты на привлечение иностранной рабочей силы и затем трудовой визы.

«Путем объединения многошаговой процедуры в один единый разрешительный документ сокращаются сроки рассмотрения всей процедуры по оформлению разрешительного документа иностранному работнику до семи рабочих дней. Наряду с запуском пилотного проекта упраздняется комиссионное рассмотрение вопроса распределения квот на привлечение иностранной рабочей силы. Соответственно, работодатели имеют возможность прямой подачи на «Единое разрешение» на конкретного иностранного работника», — говорится в сообщении.

Оплата за «Единое разрешение» взимается при оформлении заявки, которая включает в себя единую сумму стоимости трудовой визы и годичного разрешения на работу.

Кроме этого, в целях усиления ответственности приглашающей стороны и обеспечения законности пребывания иностранца на территории Кыргызской Республики работодатель должен внести сумму невозвратного гарантийного взноса.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313626/
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