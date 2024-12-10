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Общество

Фильм «Горная трясогузка» получил награду на кинофестивале в Хельсинки

Фильм «Горная трясогузка» кыргызстанского режиссера Бегалы Наргозу удостоен «Награды за совершенство» (EFQM Excellence Award) на VII Скандинавском международном кинофестивале в Хельсинки.

кадра из фильма «Горная трясогузка»
Фото кадра из фильма «Горная трясогузка»

В основной конкурсной программе среди полнометражных художественных фильмов было представлено 13 киноработ из Марокко, Кыргызстана, России, Швеции, Китая, Косово, Пакистана, Австралии, Болгарии, Мексики, Сербии, США и Северной Македонии.

Сюжет «Горной трясогузки» строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевной чистоты, веры в людей и жизнь.

Национальная премьера фильма «Горная трясогузка» состоялась в Бишкеке 15 декабря 2023 года.

Автор сценария Бегалы Наргозу при участии Кубатбека Жусубалиева, Марата Сарулу, Актана Арыма Кубата и Жамбы Жусубалиевой. Оператор-постановщик — Хасан Кыдыралиев. Композитор — Баласагын Мусаев.

В главных ролях снимались Асан Аманов, Жамила Сыдыкбаева, Руслан Орозакунов, Альбина Имашева, Таазим Уметалиева, Мадалена Абдракманова и Дидара Зарлыкова,

Фильм в мае, июне и июле 2024 года получил Гран-при Международного кинофестиваля во французской Ницце, Гран-при Кимолосского МКФ в Греции, Гран-при Бретанского МКФ во Франции и другие награды.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313636/
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