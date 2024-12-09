МОТ: В Центральной Азии самый низкий уровень безработицы в Кыргызстане

Среди стран Центральной Азии самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Кыргызстане — 3,3 процента. Такие данные опубликовала Международная организация труда (МОТ) на своем сайте, где представлен рейтинг уровня безработицы среди 187 государств мира.

У других стран региона показатели схожие: в Туркменистане уровень безработицы составил 4,3 процента, в Узбекистане — 4,5 процента, а в Казахстане — 4,8 процента.

Единственным исключением стал Таджикистан, где уровень безработицы достиг 11,6 процента, что значительно выше показателей соседних стран.