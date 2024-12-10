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Общество

Ситуация в Сирии: МИД рекомендует кыргызстанцам покинуть страну

Министерство иностранных дел продолжает внимательно отслеживать ситуацию в Сирийской Арабской Республике и обращает внимание граждан Кыргызстана, находящихся на территории этой страны, на необходимость соблюдения мер предосторожности.

AFP
Фото AFP. В ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что до стабилизации ситуации кыргызстанцам рекомендуется покинуть Сирию.

В случае возникновения необходимости граждане КР могут обратиться за консультацией или помощью по горячим линиям в:

  • посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт: +96551702180;
  • посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800. 

Напомним, в ночь на 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/313647/
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