В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому

В Кыргызстане заложили очередную капсулу под строительство нового больничного здания. Радует, что инфраструктурные вопросы постепенно решаются, но кадровый дефицит никуда не делся. В стране не хватает более 5 тысяч медработников. В чем причины и как мотивировать специалистов?

Где строят больницы?

По

данным

главы кабмина Акылбека Жапарова, в 2023 году построили 10 больниц и 32 поликлиники. В 2024-м заявили о строительстве еще нескольких объектов.

Так, стало известно, что новый корпус на 200 мест появится через год у родильного дома № 1 в Бишкеке.

В октябре Минздрав анонсировал начало возведения перинатального центра в Таласе на базе областной объединенной больницы. Новый блок на 63 койки обещают построить в течение двух лет.

В Чолпон-Ате дали старт строительству многопрофильной больницы на 100 коек в ноябре. Там создадут условия не только для местных жителей, но и для туристов.

Весной в Караколе на территории Иссык-Кульской областной объединенной больницы начали возводить многопрофильную клинику на 350 коек.

На 300 мест планируется многопрофильная больница в Оше на территории городской лечебницы.

Кроме того, в Бишкеке появится новый терапевтический корпус Городской больницы № 1. Заложена капсула под новый многопрофильный корпус Национального центра охраны материнства и детства на 350 коек.





24.kg министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, сейчас в республике строят 23 объекта здравоохранения. Их возводят там, где есть острая необходимость, в том числе на смену морально изношенным зданиям.

Вместе с тем встает вопрос, будет ли кому работать в новых больницах?

Например, год назад в Бишкеке открылась детская специализированная консультативная поликлиника, а потом пришлось искать узких специалистов.

По словам директора поликлиники Айнуры Абдылдаевой, сейчас практически все вакансии закрыты, не хватает только детского эндокринолога и гематолога.

«Вначале было сложно: молодые специалисты два-три дня поработают и уходят. Высокая нагрузка, грубое отношение населения и низкая зарплата их не устраивали. За год ситуация наладилась», — сказала она 24.kg.

По данным директора поликлиники, врачи с категорией и стажем в среднем получают около 36 тысяч сомов, молодые — 23-25 тысяч в зависимости от коэффициента трудового участия (КТУ).

Врачей не хватает

Как сообщили

в управлении человеческими ресурсами Минздрава, всего по стране не хватает 5,7 тысячи медработников, в том числе 3 тысячи 88 врачей (1,7 тысячи по стационарам и 1,3 тысячи на первичном уровне) и 2,64 тысячи медсестер.

По сведениям Минздрава, в 2023 году на 10 тысяч населения приходилось почти в два раза меньше врачей, чем в 1990-м. Число среднего медперсонала тоже с каждым годом уменьшается.

Данные с сайта ЦЭЗ

Высокий уровень обеспеченности врачами в прошлом году отмечался в Бишкеке и Оше (больше 20 на 10 тысяч населения), низкий — в Таласской, Чуйской и Джалал-Абадской областях (9,7; 10,8 и 11,6 на 10 тысяч населения).

Хотя выпуск специалистов с высшим и средним медицинским образованием в 2023-м заметно увеличился по сравнению с 2022 годом.

Почему медики уходят

недостаточная зарплата;

агрессия со стороны посетителей;

проверки госорганов и уголовные дела в отношении врачей.

Глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова назвала три главные причины:

«Хоть и говорят, что врачи стали получать по 100 тысяч сомов, нет такой зарплаты. Может, единичные случаи среди реаниматологов в отдаленных регионах, но большинство в среднем получает около 30 тысяч сомов с высшей категорией, большим стажем и на ставку», — говорит Бермет Барыктабасова.

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Она отметила, что нехватка 5 тысяч медработников — удручающая картина, которая, возможно, говорит о неэффективной кадровой политике как в ведомстве, так и на местах.

«Есть руководители, которые не ценят персонал. В одном из городских роддомов, например, за два года уволили более 100 человек. Трудовой кодекс не соблюдается, наоборот, если медработники говорили о законодательстве, им указывали на дверь. Насилия в отношении медиков стало меньше, но все равно такие случаи регистрируют регулярно», — добавила глава Независимого медицинского профсоюза.

Что делает государство

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев уверен, что последнее повышение зарплаты сработало — медики стали активнее устраиваться на работу. «Например, на скорой помощи в Бишкеке не хватало 85 врачей, а после повышения 35 вакансий закрыли», — сказал он.

Некоторые специалисты, кстати, уходят из столичных стационаров туда, где есть дополнительные выплаты — на ту же скорую помощь или едут в регионы.

Замминистра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов добавил, что для привлечения кадров четырем категориям (педиатрам, неонатологам, врачам общей хирургии и анестезиологам-реаниматологам), направленным для работы в отдаленные районы, малые города и сельскую местность, установлены компенсации в размере 20 тысяч сомов.

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«Это не касается Бишкека, Оша и центральных больниц в областях. Политика такая, чтобы не все оставались в столице, а направлялись на периферию, где совсем нет врачей», — заметил он.

Чиновник добавил, что для поддержки молодых специалистов есть депозит. Участникам программы выплачивают 66 тысяч сомов раз в квартал. Ординаторам бюджетных отделений, направленным на отработку по распределению, полагается стипендия в 20 тысяч сомов.

Местные органы власти по возможности поддерживают медиков.

«В Чаткальском районе, например, врачи получают дополнительные выплаты, если не ошибаюсь, от 5 тысяч сомов и выше. В некоторых районах местное самоуправление обеспечивает медиков жильем, оплачивает коммунальные услуги. Такая поддержка есть не везде, к сожалению», — признал Каарманбек Байдавлетов.

Он подчеркнул, что есть районы, куда молодые кадры не едут, даже зная об обещанной поддержке. Например, в Таш-Кумыр желающих нет.

Собеседники редакции отметили, что медикам обязательно нужна мотивация. Иногда даже доброе слово или благодарственное письмо имеет значение.