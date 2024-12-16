Судьи Каракольского городского суда боятся, что им подкинут деньги через двери. Об этом сообщил его председатель Каныбек Акыев на встрече с главой Верховного суда Медербеком Сатыевым.

По его словам, в здании суда 5-сантиметровые проемы под дверью.

«Оттуда могут подкинуть конверт и потом утверждать, что там взятка. Для нас это тяжело. Сколько раз мы просили закрыть проемы. Нужно дверные пороги установить и плотно закрыть», — сказал Каныбек Акыев.

Судья попросил дополнительно установить пластиковые двери в Иссык-Кульском областном суде.

«Сейчас стороны подслушивают совещания судей», — сказал Каныбек Акыев.

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев продолжает рабочую поездку по республике.