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Общество

Менеджер и брынзодел. В Минтруда России назвали самую высокую зарплату мигрантов

Министерство труда и социальной защиты России назвало самую высокую зарплату мигрантов. Об этом сообщает «РБК».

В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников составит около 235 тысяч разрешений на работу. Самая высокая зарплата для иностранцев — 380 тысяч рублей в месяц, следует из заявок по регионам.

Больше всего квот выделено Амурской области (27,1 тысячи), Подмосковью (23 тысячи), Ленинградской области (около 22,3 тысячи), Татарстану (9,3 тысячи). Резерв квоты составляет 78 тысяч позиций.

Около половины позиций для иностранцев предполагает получение менее 60 тысяч рублей в месяц, также есть два десятка предложений с зарплатой 20-25 тысяч рублей.

Самые высокооплачиваемые должности на следующий год:

  • председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты — зарплата 380 тысяч рублей в месяц;
  • трое менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова — 275 тысяч рублей;
  • спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» (требуется два человека) — 250 тысяч рублей;
  • брынзодел-мастер и бланшировщик в сети загородных отелей «Яхонты» — обе должности с зарплатой 230 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруда РФ предложило увеличить квоту на наем иностранцев на 50 процентов. В числе причин привлечения иностранцев к работе в России ведомство назвало дефицит кадров в регионах и ввод импортного оборудования, которое нуждается в обслуживании и наладке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314345/
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