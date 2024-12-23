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Общество

Элегантность и стиль: образы Айгуль Жапаровой на официальных мероприятиях

Далеко не всегда первые леди, несмотря на все свои возможности, являются образцом стиля и вкуса. Айгуль Жапарова одна из тех, кому это удается. Ее образы гармонично сочетают элегантную классику и элементы этнического стиля. 24.kg подготовило обзор образов первой леди.

В 2024 году у Айгуль Жапаровой было несколько официальных международных поездок и выходов в свет. Стилисты и имиджмейкеры акцентировали внимание на некоторых из них, отмечая модный выбор кыргызской первой леди:

1. В середине января Айгуль Жапарова сопровождала президента в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты. У первой леди была своя программа, в рамках которой она встречалась с руководителями государственных организаций и фондов, занимающихся вопросами прав женщин и детей. Пиджак и юбку плиссе цвета айвори с талией, подчеркнутой тонким черным ремешком с золотистой пряжкой и туфлями в тон, после первых переговоров Айгуль Жапарова сменила на пудровое платье, оставив от начального образа лодочки и ремешок.

Образ с пиджаком подчеркнул официальный характер мероприятия, а пудровое платье добавило мягкости и женственности. Надо обратить внимание на мастерство в выборе аксессуаров, которые дополняют оба образа.

2. Для встречи с врачами из Китая, которая состоялась в Бишкеке, Айгуль Жапарова выбрала деловой стиль. Поверх пуловера серого цвета с V-образным вырезом она надела твидовый пиджак такого же оттенка, дополнив образ голубым шейным платком. Этот образ удачно совместил строгость и вместе с тем легкий свежий бриз, который ему добавил шейный платок.

3. В канун 8 Марта в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, где присутствовала Айгуль Жапарова. Первая леди была в нежно-голубом платье с оборкой на подоле и белоснежном пиджаке. Образ ей очень шел и по покрою и по цветовой гамме и как бы символизировал начало весны.

4. В мае Айгуль Жапарова приняла участие в семинаре, посвященном эффективным стратегиям борьбы с детскими онкологическими заболеваниями.

Серьезной теме соответствовал и образ первой леди. Она была в строгом брючном костюме серого цвета с поясом и лоферами на белой подошве.

5. В июле Айгуль Жапарова побывала в Беларуси.

Из самолета первая леди Кыргызстана вышла в легком пиджаке цвета айвори и брюками палаццо такого же цвета. Позднее сменила пиджак надев другой цвета мокко. Оба цвета считаются цветами сдержанности и элегантности.

6. Второй день поездки в Минск для Айгуль Жапаровой начался со встречи с председателем Совета Республики Беларусь Натальей Качановой. На это мероприятие супруга президента Кыргызстана надела белое платье и пиджак нежно-персикового цвета, подчеркнув талию белым ремешком с золотистой застежкой и белыми лодочками.

7. Образ для фестиваля искусств «Славянский базар», ежегодно проходящий в Витебске, Айгуль Жапарова выбрала с элементами этники. С белым платьем, которое было базой образа, удачно контрастировал черно-белый шарф с национальными узорами, заправленный в черный ремешок. Лаконично и элегантно.

8. В конце июля Айгуль Жапарова вместе с супругом посетила Узбекистан.

Из самолета первая леди вышла в белом платье, поверх которого она надела персиковый пиджак, подчеркнув талию белым ремешком с золотой застежкой.

9. На открытии Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане

Айгуль Жапарова была в нежно-голубом платье с оборками на подоле, подчеркивающем ее утонченность и гармонирующем с содержанием мероприятия.

10. Во время визита в Узбекистан президенты с супругами посетили комплекс «Ичан-кала». Айгуль Жапарова была в белой блузке с классическими брюками и накидкой с этническим принтом.

Этнический орнамент на накидке подчеркнул уважение к традициям принимающей страны, а минималистичные белые брюки создали баланс современности и традиционности.

11. На Всемирном женском форуме «На пути к зеленому будущему» в Монголии Айгуль Жапарова выступала в белом плиссированном платье и пиджаке цвета айвори. Образ, сочетающий легкость и вместе с тем деловой стиль.

12. На показе дизайнерской коллекции в Улан-Баторе Айгуль Жапарова появилась в мантии, похожей на традиционную монгольскую одежду дээл, с восточным орнаментом в розовых тонах.

13. Во время посещения комплекса «Маариф» в Бишкеке первая леди была в элегантном черном костюме с ярким шелковым платком и бордовыми сапогами.

Черный костюм создал строгий образ, который удачно разбавили цветной гаммой шейного платка и сапог.

14. Во время визита в Кыргызстан в ноябре на заседание ОТГ президента Турции Эрдогана и премьер-министра Венгрии Орбана состоялся показ мод для первых леди.

Посмотреть на работы кыргызских дизайнеров Айгуль Жапарова пришла в белом платье с белдемчи цвета оливки и этническими узорами, продемонстрировав уместное сочетание современности и национальных традиции.

15. На мероприятие в резиденции «Ала-Арча» в рамках саммита ОТГ Айгуль Жапарова надела светло-бежевое пальто с декоративной бахромой, а на голову — платок.

Пальто подчеркнуло элегантность образа, а платок добавил традиционности.

Образы Айгуль Жапаровой впечатляют своей гармонией, женственностью и вниманием к деталям. Каждое ее появление становится примером того, как стиль может подчеркивать статус и уважение к культурным ценностям.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/314374/
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