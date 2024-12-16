На ремонт дорог: увеличены сборы для производителей и импортеров ГСМ

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», включающий поправки в Кодекс о неналоговых доходах и Закон «О Дорожном фонде». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Цель изменений — увеличение доходов республиканского бюджета для улучшения состояния автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. Согласно новым нормам, вводятся сборы на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию дорог. Плательщиками сборов станут субъекты, которые импортируют или производят бензин и дизельное топливо.

Собранные средства будут поступать в Дорожный фонд и расходоваться исключительно на дорожные работы. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.