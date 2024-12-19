Все и сразу в одном месте. Зачем и кому нужен check up здоровья

Чтобы прожить долгую, качественную жизнь, медики советуют регулярно проверять свое здоровье. Это позволяет вести профилактику заболеваний, способствует раннему выявлению недугов и более успешному лечению при необходимости.
О том, как часто и кому следует проходить медосмотр, 24.kg рассказал директор, главврач и терапевт «ФэмилиМед клиник» Кожобек Дыйканбаев.
— Check up — это комплексный подход к обследованию организма с целью оценки состояния здоровья, выявления и последующей коррекции лечения диагностируемых проблем. И самое главное — это профилактика рисков развития тех или иных заболеваний с учетом индивидуальной предрасположенности по таким критериям, как образ жизни, наследственность, производственная вредность и так далее.
Чисто технически check up — это комплексное обследование организма различными диагностическими методами (анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген-методы, физикальный осмотр, сбор анамнеза и другое) по принципу «все и сразу в одном месте».
— Как часто надо его делать и с какого возраста?
— В той или иной мере все мы проходим его на различных этапах взросления. Многие назовут check up медосмотром и будут правы.
Но надо учитывать, что медицина как наука — одна из самых стремительно развивающихся дисциплин. Современные принципы медосмотра отличаются от наследия советской медицины.
Учитывая это, check up нужен всем людям, независимо от возраста. Как минимум базовые исследования для каждой возрастной категории, начиная с младенчества до старости, необходимо проходить с периодичностью раз в год, а в некоторых случаях и раз в три-шесть месяцев. Если в ходе базового обследования выявят изменения, которые потребуют более углубленной диагностики, то дальнейший план действий носит уже индивидуальный подход.
— Как подготовиться к чекапу?
— Базовая подготовка не сложная. Основной принцип — быть натощак с утра, но надо понимать, что вода — это не еда, поэтому после пробуждения и утреннего сбора мочи необходимо выпить пару стаканов воды, особенно в летнее время, так как за ночь организм испытывает относительное обезвоживание.
В зависимости от того, принимает пациент препараты или у него есть проблемы со здоровьем, план подготовки может носить индивидуальный подход, который подбирает доктор.
— Каков базовый набор анализов, исследований для женщин, мужчин?
— Содержание базового check up по основным моментам общее для всех полов и возрастов. Например, это УЗИ внутренних органов, общеклинические исследования (общий анализ крови и мочи, определение уровня сахара крови). В случае с Кыргызстаном как йододефицитным регионом обязательно исследование щитовидной железы и определение уровня гормонов щитовидного профиля у женщин и мужчин.
Конечно, есть сугубо мужские и женские базовые исследования. У мужчин, например, рутинно не проводится УЗИ молочных желез (хотя как орган они есть) без показаний, но обязательно УЗИ предстательной железы, даже если нет жалоб. У женщин акцент на гинекологическое обследование — забор основных мазков с регулярностью раз в год для своевременной профилактики проблем.
— В каких случаях нужен расширенный чекап?
— В первую очередь при выявлении изменений в ходе базового обследования. Тогда по этому направлению углубляется и усложняется диагностика. Также изначально check up может быть расширен, если условного пациента беспокоят конкретные симптомы и основная цель обследования — диагностика причин этих симптомов и их коррекция-лечение.
— Один из больших страхов у людей — онкология. Стоит ли сдавать анализы на онкомаркеры?
— К расширенным исследованиям можно отнести анализы на онкомаркеры, но надо понимать, что их очень много. Есть специфичные к конкретным органам и системам, рутинно сдавать все не имеет большого практического смысла. Точность диагностики маркеров пока низкая. План диагностики по онкологии стоит подбирать индивидуально с врачом.
— Есть ли какие-то действенные меры профилактики рака?
— В вопросах профилактики онкозаболеваний нужно учитывать все аспекты, начиная от питания, психоэмоционального состояния до состояния окружающей среды (экологии) и наследственности. Причины развития онкологии полифакторные, и методы профилактики точно так же многообразны. Одного действенного метода нет, есть лишь собирательный подход. И check up — один из действенных методов профилактики и ранней диагностики в том числе онкологических заболеваний.
— Нужно ли детям и подросткам посещать докторов, даже если ничего не беспокоит?
— Диспансеризация детей обязательно должна проводиться минимум раз в год, а в первые годы жизни — еще чаще. Ребенок — это активно растущий организм, он постоянно меняется в короткие сроки с периодами особо интенсивного роста в первые три-пять лет жизни и далее в подростковый — пубертатный период. Для гармоничного развития организма необходим его контроль и при необходимости коррекция и вмешательство.
— В госполиклиниках считают, что частные клиники, предоставляя широкий выбор check up-пакетов, преследуют только заработок. Вы с этим согласны?
— В каждой категории обследований, будь то анализы или инструментальные методы (УЗИ, ЭКГ, рентген, МРТ и так далее), есть свой необходимый минимум. Но при этом нельзя надеяться только на их результаты, надо их сопоставлять с данными, полученными при живом осмотре пациента, и информацией, собранной при беседе.
— Могут ли лишние обследования быть вредны (не только для кошелька) или чем шире чекап, тем лучше?
— Большинство методов не имеют прямых противопоказаний и не несут побочного влияния на организм. Например, УЗИ самый безопасный, и по показаниям не стоит бояться его проходить. В случае с рентгеном нужно учитывать его природу как метода (метод облучения). И вот тут наоборот, не стоит проходить рентген рутинно по своему желанию, а строго по рекомендации доктора согласно показаниям.
Отсюда мысль, что чем шире check up, тем лучше. Но насколько он должен быть расширенным, стоит решать совместно с лечащим врачом.
В этом деле особо важны два звена.
Во-первых, составить план обследования, будь то плановое или индивидуальное, учтя цели, задачи и исходные данные.
Во-вторых, грамотно интерпретировать результаты обследования и дать рекомендации.
Так что в идеале check up стоит вести от А до Я совместно с вашим доктором — семейным врачом или терапевтом.
— Сейчас сезон ОРВИ и гриппа. Иногда, пока переболеют все члены семьи, начинают заболевать по второму кругу. Как поднять иммунитет?
— Иммунитет — это не орган и даже не часть тела, на которую можно точечно воздействовать при проблеме, как, к примеру, гипс при переломе конечности.
Иммунитет — это как защита государства от внешнего и внутреннего врага.
Говоря медицински грамотно, то иммунитет бывает:
- общий и местный;
- гуморальный и клеточный;
- стойкий и не стойкий;
- врожденный и приобретенный и так далее.
Иммунитет — это та «часть» нашего организма и здоровья, которая зависит от огромного количества факторов:
- наследственность;
- экология;
- образ жизни — самая объемная группа факторов, включая питание, уровень физической активности, вредные привычки, сон и многое другое.
Залог долголетия — это профилактика:
- своевременное обследование;
- здоровый образ жизни.